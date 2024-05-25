Разведка Британии ожидает новую волну арестов в минобороны России: там укоренилась коррупция

Аресты чиновников министерства обороны России в ближайшее время будут продолжаться. Это связано с тем, что в террористическом ведомства плотно укоренилась коррупция.

Примечательно, что волна арестов произошла после увольнения главы минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведке Великобритании.

В британском ведомстве отметили, что всего несколько дней назад был задержан заместитель начальника Генерального штаба РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Чиновника подозревают в получении крупной взятки.

До этого силовики задержали ряд высокопоставленных представителей министерства обороны России. В коррупции подозреваются заместитель министра обороны Тимур Иванов и глава управления кадров минобороны Юрий Кузнецов.

В британской разведке подчеркнули, задержанный Шамарин возглавлял директорат коммуникаций российского минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту Халил Арсланов также был преследуем за коррупцию. В ведомстве отметили, что что коррупция укоренена в российском минобороны, поэтому вполне вероятно, что там будет дальнейшие аресты.

Напомним, за последний месяц в РФ арестовали уже нескольких заместителей из структур министерства обороны якобы по обвинениям в махинациях и взяточничестве. Однако за такими громкими отстранениями скрывается совсем другая, реальная причина "чисток" среди конкретных лиц, впавших в немилость к диктатору Путину.

Ранее сообщалось, что 23 мая Следственный комитет России объявил об аресте заместителя начальника генштаба ВС РФ, начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника департамента по госзакупкам минобороны Владимира Вертелецкого.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин выбрал подходящий момент, чтобы уволить Шойгу с должности главы минобороны без видимой необходимости отстранения его от власти. В частности, он использовал конституционную отставку министров после своей "инаугурации" и последующего назначения новых чиновников.

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