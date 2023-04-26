'Прилег отдохнуть': истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Фото и видео

В Мурманской области РФ в среду, 26 апреля, разбился российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Оба пилота катапультировались, а самолет упал в озеро вблизи города Мончегорск.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы уже нашли на территории садово-огородного товарищества "Березка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах, которые публикуют очевидцы в сети, видно, что истребитель загорелся в воздухе, а затем рухнул в озеро в дачном поселке Риж-Губа.

На место крушения направлены экстренные службы.

Что известно об истребителях МиГ-31

МиГ-31 (по кодификации НАТО Foxhound – "лисья гончая") – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах при применении противником радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех МиГ-31 может контролировать воздушное пространство на фронте по линии до 1100 км.

Изначально истребитель разрабатывали для перехвата крылатых ракет. Полки МиГ-31 в РФ несколько лет имели статус спецназа в составе ПВО.

Дополняется...