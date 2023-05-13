'Начинается контрСВО': у Зеленского прокомментировали падение вертолетов и истребителей в Брянской области РФ

В Офисе президента Украины прокомментировали падение двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области. Там отметили, что в стране-агрессоре начинается "контрСВО".

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Более того, в дальнейшем этот процесс будет только нарастать. Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Они (русские – ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас за что?" – сказал он.

При этом Подоляк добавил, что поскольку, по словам самих же россиян, у них нет никакой войны, то это просто начинается "контрСВО".

"Смотрите, у вас (русских, – ред.) там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", – резюмировал он.

Стоит отметить, что днем 13 мая в Брянской области аварии потерпели четыре воздушных судна российской оккупационной армии – два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Ни один член экипажа не выжил. Очевидцы утверждали, что перед падениями некоторых из них якобы видели ракету, сбившую вертолет.

Напомним, в Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Моспином на Донбассе раздался взрыв. Очевидцы рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Также сообщалось, что в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы обнаружили на территории садово-огородного общества "Березка".