Путин встретился с Лукашенко в Сочи и назвал ситуацию вокруг Беларуси "всплеском эмоций". Первые фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с незаконно избранным главой РБ Александром Лукашенко назвал события вокруг Беларуси "очередным витком" и "всплеском эмоций". Он также высказался о союзном государстве – интеграция двух стран, по мнению Путина, должна идти не спеша и в соответствии с интересом сторон.

Мероприятие состоялось в Сочи (РФ) в пятницу, 28 мая. Отметим, что это уже третьи переговоры глав России и Беларуси за год (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зал, подготовленный к переговорам
Самолет с белорусским политиком
Лукашенко вышел из самолета в неформальной клетчатой куртке

В начале разговора Путин поблагодарил коллегу, что тот приехал. "Договаривались еще до очередного витка..." – отметил он.

Лукашенко в ответ улыбнулся и сказал: "Всплеска эмоций!".

"Всплеска эмоций, – подтвердил Путин. – Нам и без этих... этих событий есть о чем поговорить".

Осуждение мировым сообществом инцидента с посаженным в Минске самолетом Ryanair белорусский политик назвал "попыткой раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года" – когда граждане БР устроили массовые протесты против фальсифицированных результатов выборов президента.

Лукашенко утверждает, что приехал к российскому президенту с портфелем "документов" касательно ситуации с пассажирским лайнером.

"Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит", – сказал политик.

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и назвал ситуацию вокруг Беларуси "всплеском эмоций". Первые фото и видео

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РоссияСочиСоюзное государствоСкандал с Ryanair и арест ПротасевичаНовости РоссииАлександр ЛукашенкоВладимир Путин