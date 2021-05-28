Путин встретился с Лукашенко в Сочи и назвал ситуацию вокруг Беларуси "всплеском эмоций". Первые фото и видео

Президент России Владимир Путин на встрече с незаконно избранным главой РБ Александром Лукашенко назвал события вокруг Беларуси "очередным витком" и "всплеском эмоций". Он также высказался о союзном государстве – интеграция двух стран, по мнению Путина, должна идти не спеша и в соответствии с интересом сторон.

Мероприятие состоялось в Сочи (РФ) в пятницу, 28 мая. Отметим, что это уже третьи переговоры глав России и Беларуси за год (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В начале разговора Путин поблагодарил коллегу, что тот приехал. "Договаривались еще до очередного витка..." – отметил он.

Лукашенко в ответ улыбнулся и сказал: "Всплеска эмоций!".

"Всплеска эмоций, – подтвердил Путин. – Нам и без этих... этих событий есть о чем поговорить".

Осуждение мировым сообществом инцидента с посаженным в Минске самолетом Ryanair белорусский политик назвал "попыткой раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года" – когда граждане БР устроили массовые протесты против фальсифицированных результатов выборов президента.

Лукашенко утверждает, что приехал к российскому президенту с портфелем "документов" касательно ситуации с пассажирским лайнером.

"Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит", – сказал политик.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

При этом копия письма предположительно от террористов исламистского движения ХАМАС поступила на почту Национального аэропорта Минска почти на полчаса позже, чем пилотам Ryanair стало известно от белорусских диспетчеров о "бомбе".

Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича и назвали действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.

В Беларуси заявили, что сообщение о минировании самолета было им передано исламистским движением ХАМАС, однако его лидеры свою причастность к инциденту опровергли.