Лукашенко – Путину о запрете полетов 'Белавиа' в ЕС: замочили на всю катушку. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что самолетам государственной компании "Белавиа" запретили полеты в страны Европейского Союза. На это он пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину.

Во время встречи с главой государства 28 мая Лукашенко сказал, что компания якобы не имеет никакого отношения к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию журналиста Романа Протасевича. Фрагмент беседы в Telegram опубликовал российский пропагандистский телеканал RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот случай с самолетами, к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения. Там самолетов "Белавиа" не было… замочили на всю катушку. За что наказали трудовой коллектив? Вот их лицо", – сказал Лукашенко.

Также он пообещал показать Путину "некоторые документы" об инциденте с Ryanair.

"Вы поймете, что там происходит. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", – отметил непризнанный президент.

В свою очередь Путин напомнил о принудительной посадке самолета с президентом Боливии. В 2013 году борт, на котором находился Эво Моралес, посадили в Вене и досмотрели из-за подозрений, что в нем также находился бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

"Самолет президента Боливии в свое время посадили. Вывели президента из самолета… и ничего – тишина", – сказал российский президент.

Напомним, что ранее ряд стран ЕС запретили белорусским самолетам совершать полеты на их территорию. Также многие европейских авиакомпаний запретили пролетать над территорией Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. В то же время были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.