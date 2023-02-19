Песков анонсировал новое обращение Путина, в котором тот "оценит СВО"

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков заявил, что 21 февраля диктатор Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием даст оценку "специальной военной операции" в Украине. Также российский лидер пояснит своему окружению, как он видит международную и геополитическую ситуацию.

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Слова Пескова передают пропагандистские СМИ. Мероприятие, про которое уже несколько недель в России "трубят" на каждом углу, приурочено как раз к годовщине со дня вторжения армии оккупантов в Украину.

И хотя речи кремлевского старца уже неспособны ни заинтриговать, ни вызвать удивления в процессе, возможно, эту стоит все же послушать из праздного интереса. Весьма любопытно, как фюрер с амбициями Петра I подведет бесславные итоги "второй армии мира", неспособной занять ни одного областного центра, ни прорвать оборону сакрального для нее Бахмута.

Напомним, что накануне годовщины полномасштабного вторжения в России запланирован ряд мероприятий на самом высоком уровне. Кроме широко разрекламированного выступления кремлевского лидера перед своей свитой, в Москве и других городах начало кровавой войны будут отмечать "праздничными концертами".

"Пропаганду надо чем-то подпитывать. Этот ряд публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент. Эта пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и новой волне мобилизации", – рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского оппозиционного журналиста Марка Фейгина, Путин может заявить, что его главным достижением за год войны против Украины стало то, что он "спас" Россию от Запада, которому проиграть не стыдно. Вместе с тем диктатор будет крайне осторожен в словах, когда речь пойдет о перспективах этой войны.

21 февраля президент США Байден прибудет с официальным визитом в Польшу. Ожидается, что там он выступит с обращением к россиянам и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.