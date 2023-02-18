Проиграть не стыдно: Фейгин спрогнозировал речь Путина к федеральному собранию

Во время ежегодного обращения к федеральному собранию президент страны-террориста России Владимир Путин может заявить, что его главным достижением за год войны против Украины стало то, что он "спас" Россию от Запада, которому проиграть не стыдно. Вместе с тем диктатор будет крайне осторожен в словах, когда речь пойдет о перспективах этой войны.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, Путин будет использовать нарратив кремлевской пропаганды о том, что РФ воюет не с Украиной, а со всем Западом.

"Он будет продолжать недавно подхваченную риторику о том, что он воюет не с Украиной, а со всем Западом, со всем НАТО и вообще со всем миром. Поэтому противостоять им не стыдно, даже в чем-то уступая. "Мы справимся, мы будем воевать дальше" - и так далее", – предположил оппозиционер.

В качестве своего главного достижения за год Путин может назвать "спасение" России, продолжил Фейгин. "Дескать, она была на грани уничтожения, а вот он опередил коварные планы Запада и начал военную кампанию, дабы спасти само существование России", – пояснил он.

Вместе с тем правозащитник заметил, что кремлевскому диктатору не удастся предложить новый план действий.

"Дальше туман. Сколько еще он намерен воевать? Он что, скажет: будем воевать до победы? А это сколько? Год, два, пять? Какой у него запас? Я думаю, он очень осторожно будет рассказывать о планах, сколько он собирается воевать, потому что они-то как раз могут сыграть с ним злую шутку", – убежден Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, к годовщине вторжения в Украину в России готовится целый ряд мероприятий. В частности, 21 февраля Путин планирует выступить с обращением к федеральному собранию РФ, а в Москве пройдут "праздничные концерты".