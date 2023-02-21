''Дед забыл таблетку выпить'': россиян разозлило обращение Путина – хотят больше побед и ракетных ударов по Украине

Президент РФ Владимир Путин вызвал недовольство россиян своим обращением к Федеральному собранию. Гражданам страны-агрессора речь диктатора показалась скучной, они требуют больше ударов по Украине и захвата чужих территорий.

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Об этом свидетельствуют комментарии под видео обращения Путина, размещенных пропагандистскими ресурсами. В частности, в своем выступлении президент России принялся очернять Запад, заявляя, что элиты там якобы "сходят с ума" и это "не лечится" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Элиты сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, а мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения", – выдал глава Кремля.

Однако российских пользователей, очевидно, не удовлетворили философские размышления Путина. Они хотят от своего президента больше решительных действий, например, официального объявления войны (а не "спецоперации") и захвата новых территорий Украины.

"Дед забыл таблетки принять", "Обязательно бахнем, весь мир в труху, но потом", "А "Сармат" (российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. – Ред.) когда, Вова?", "Когда Харьков возьмут?", "Из пустого в порожнее, хоть бы войну объявил кому-нибудь. Скоморох", – пишут в сети.

Причем некоторые отметили, что в России также процветает развращение молодого поколения.

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