Пропагандист Соловьев призвал 'снести' правительственный квартал в Киеве после взрывов в Москве

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев после ночных взрывов в Москве разразился новыми угрозами в адрес Украины. По его мнению, страна-агрессор должна отомстить ударами по правительственному кварталу в Киеве.

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Такой месседж рупор Кремля обнародовал в своем Telegram-канале утром 24 июля. "Пора сносить правительственный квартал в Киеве", – выдал Соловьев.

Перед этим он пожаловался на атаку БПЛА и последствия взрывов.

Напомним, ночью 24 июля в Москве прогремели взрывы, власти РФ заявили об атаке "украинских дронов". В одном из бизнес-центров выбило окна, дым был виден рядом со зданием минобороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Москвичи поделились впечатлениями от ночных взрывов. Некоторые сперва подумали, что это гром. По их словам, над столицей РФ поднимался необычный сизый дым.

– В сети россияне возмущены из-за атаки дронов на Москву. Они недовольны, что дроны смогли долететь до центра столицы РФ.

– По данным источников OBOZREVATEL, взрывы в Москве – результат операции ГУР. БПЛА атаковали здание минобороны РФ, еще один упал возле ведомства, которое занимается кибератаками. Также взрыв произошел возле Кремля.

– В оккупированном Крыму этой ночью были слышны взрывы по меньшей мере в пяти городах.

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