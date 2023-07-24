'Шойгу, где ПВО?' Россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву и размечтались о возмездии

Граждане государства-террориста России устроили очередную истерику из-за атаки дронов на Москву. Россияне пожаловались, что БПЛА смогли долететь до центра их столицы.

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Также граждане РФ размечтались о возмездии за атаку на Москву. Свои агрессивные мысли россияне высказали в пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Россияне возмущены, что хваленная противовоздушная оборона не смогла уничтожить БПЛА на подлетел к Москве. Претензии высказывали непосредственно министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Кроме того, в привычной для себя манере россияне призвали российскую оккупационную армию наносить удары по жилым домам в Украине. При этом граждане РФ пожаловались, что полтора года назад им рассказывали о "второй армии мира", а теперь беспилотники атакую центр Москвы.

Претензии также прозвучали в адрес путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Россияне вновь начали заявлять о так называемых "красных линиях" и пожаловались, что Кремль никак не отреагирует на взрывы в Москве.

Напомним, в столице страны-агрессора России Москве 24 июля прогремели взрывы: россияне пожаловались на "атаку украинских БПЛА", в результате которой на верхних этажах одного из бизнес-центров выбило окна. Дым было видно недалеко от здания министерства обороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрывы в Москве ночью 24 июля являются следствием операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Известно, что дроны атаковали здание минобороны в Москве, еще один БПЛА упал возле учреждения, которое занимается кибернаступлением.