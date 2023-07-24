В Москве прогремели взрывы, россияне пожаловались на атаку БПЛА: возле минобороны видно дым. Фото и видео

В столице страны-агрессора России Москве утром 24 июля прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку БПЛА, в результате которой на верхних этажах одного из бизнес-центров выбило окна. Дым было видно недалеко от здания министерства обороны РФ.

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Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Как отмечается, взрывы было слышно около 4 часов утра. Это также подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, он заявил про атаку БПЛА.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – заявил он.

"Взрыв был очень громкий, в рамах затряслись стёкла. В данный момент информации о погибших и пострадавших нет. На место следуют экстренные службы", – пишут каналы.

Как утверждается, в бизнес-центре на улице Лихачёва выбило стёкла на верхних этажах. "Предварительно, именно туда "влетел" БПЛА", – утверждает один из российских каналов.

"Жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили нам как минимум о трёх хлопках в небе. На данный момент точной информации о произошедшем нет", – говорится в сообщении.

Также пишут, что повреждена крыша здания "Центрального военного оркестра министерства обороны РФ" по адресу: Москва, Комсомольский проспект 18.

В сети показали фото здания минобороны страны-агрессора на котором видно дым.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на понедельник, 24 июля, было слышно звуки взрывов. Местные жители сообщали, что громкие взрывы слышали как минимум в пяти городах.