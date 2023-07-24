Новые взрывы в Москве – операция ГУР, один из дронов упал возле учреждения, занимающегося кибернаступлением: эксклюзивные подробности

Взрывы в Москве ночью 24 июля являются следствием операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Известно, что дроны атаковали здание минобороны в Москве, еще один БПЛА упал возле учреждения, которое занимается кибернаступлением.

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Один дрон шел на здание минобороны РФ и врезался в офисный центр перед ним. Также был зафиксирован взрыв в самом центре Москвы возле Кремля. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники.

Один из взрывов прогремел в районе Комсомольского проспекта. Примечательно, что по адресу, где были зафиксированы повреждения, располагается часть комплекса зданий министерства обороны России.

Также там расположен Центральный военный оркестр, приблизительно в 300 метрах от него – здание Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной.

Напомним, в столице страны-агрессора России Москве 24 июля прогремели взрывы: россияне пожаловались на "атаку украинских БПЛА", в результате которой на верхних этажах одного из бизнес-центров выбило окна. Дым было видно недалеко от здания министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на понедельник, 24 июля, было слышно звуки взрывов. Местные жители сообщали, что громкие взрывы слышали как минимум в пяти городах.