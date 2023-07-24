'Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым': россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео

Жители Москвы рассказали о ночных взрывах в столице РФ. Они пожаловались на громкий звук, похожий на гром, и вспомнили, как над городом поднимался сизый дым.

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Своими впечатлениями москвичи поделились с российскими пропагандистами. Один из них рассказал, что звук взрыва услышал в 3:40 ночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не спал, в 3:40 раздался громкий звук такого взрыва, в окно услышал. Моя семья проснулась, стали спрашивать, что, как, я вышел на улицу, ничего видно не было, все перекрыто, проезд закрыт, здесь такие вот машины спецслужбы, скорой помощи, пожарной", – сказал мужчина.

Второй признался, что сперва принял взрыв за гром, однако необычный дым над Москвой убедил в обратном.

"Первая мысль, что это гром, выхожу на балкон, смотрю – поднимается сизый дым, очень своеобразный, он не грибом поднимался, а таким столбом, вверху такое шарообразное было, а внизу такая ножка. И ветер сносил ее в сторону реки, на парк Горького. И он быстро рассеялся", – рассказал москвич

Он добавил, что приехал на место происшествия на велосипеде, когда там уже было все оцеплено. Однако ему удалось стать свидетелем последствий ночной атаки:

"Обгоревшее дерево стоит, разбитая крыша и там витрины окна выбиты, на седьмом этаже стекло разбито. На третьем, на втором разбито, то есть в жилых домах стекла побиты, но не так сильно. А вот большие витрины, где площадь больше метра, их выбило насквозь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 24 июля в Москве прогремели взрывы. Там пожаловались на "атаку украинских БПЛА", на верхних этажах одного из бизнес-центров выбило окна. Дым был виден недалеко от здания минобороны РФ.

– Граждане страны-агрессора устроили истерику из-за атаки дронов на Москву. Они негодуют, что беспилотники смогли долететь до центра столицы России.

– По данным наших источников, взрывы в Москве – результат операции ГУР. Дроны атаковали здание минобороны РФ, один упал возле учреждения, которое занимается кибератаками. Также был зафиксирован взрыв возле Кремля.

– В оккупированном Крыму ночью также были слышны взрывы как минимум в пяти городах.

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