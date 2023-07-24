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"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео

Анна Паскевич
Новости России
3 минуты
5,1 т.
'Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым': россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео

Жители Москвы рассказали о ночных взрывах в столице РФ. Они пожаловались на громкий звук, похожий на гром, и вспомнили, как над городом поднимался сизый дым.

Видео дня

Своими впечатлениями москвичи поделились с российскими пропагандистами. Один из них рассказал, что звук взрыва услышал в 3:40 ночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео

"Я не спал, в 3:40 раздался громкий звук такого взрыва, в окно услышал. Моя семья проснулась, стали спрашивать, что, как, я вышел на улицу, ничего видно не было, все перекрыто, проезд закрыт, здесь такие вот машины спецслужбы, скорой помощи, пожарной", – сказал мужчина.

Второй признался, что сперва принял взрыв за гром, однако необычный дым над Москвой убедил в обратном.

"Первая мысль, что это гром, выхожу на балкон, смотрю – поднимается сизый дым, очень своеобразный, он не грибом поднимался, а таким столбом, вверху такое шарообразное было, а внизу такая ножка. И ветер сносил ее в сторону реки, на парк Горького. И он быстро рассеялся", – рассказал москвич

"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео

Он добавил, что приехал на место происшествия на велосипеде, когда там уже было все оцеплено. Однако ему удалось стать свидетелем последствий ночной атаки:

"Обгоревшее дерево стоит, разбитая крыша и там витрины окна выбиты, на седьмом этаже стекло разбито. На третьем, на втором разбито, то есть в жилых домах стекла побиты, но не так сильно. А вот большие витрины, где площадь больше метра, их выбило насквозь".

"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео
"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео
"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео
"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео
"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео
"Выхожу на балкон – и вижу, что поднимается сизый дым": россияне пожаловались на ночную атаку дронов на Москву. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 24 июля в Москве прогремели взрывы. Там пожаловались на "атаку украинских БПЛА", на верхних этажах одного из бизнес-центров выбило окна. Дым был виден недалеко от здания минобороны РФ.

– Граждане страны-агрессора устроили истерику из-за атаки дронов на Москву. Они негодуют, что беспилотники смогли долететь до центра столицы России.

– По данным наших источников, взрывы в Москве – результат операции ГУР. Дроны атаковали здание минобороны РФ, один упал возле учреждения, которое занимается кибератаками. Также был зафиксирован взрыв возле Кремля.

– В оккупированном Крыму ночью также были слышны взрывы как минимум в пяти городах.

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