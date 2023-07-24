Сразу в нескольких города Крыма ночью было слышно взрывы: что известно

Во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на понедельник, 24 июля, было слышно звуки взрывов. Местные жители сообщали, что громкие взрывы слышали как минимум в пяти городах.

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По данным Telegram-канала "Крымский ветер", громко в Крыму было примерно в одно и тоже время в разных городах – после 1:30.

Так, в 01:42 взрыв было слышно взрыв в Симферополе, а в 1:30 в Джанкое, Старом Крыму и в Армянске – сначала пулеметная или автоматная очередь, а потом периодические взрывы.

Немного позже громко также было в Феодосии. Как пишут авторы, там, по неподтвержденным данным, начался пожар. "Воможно, порт", – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июля в поселке Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Прилеты пришлись по складу боеприпасов, там началась детонация.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА, которые "налетели" на инфраструктурные объекты. В Страткоме ВСУ официально подтвердили прилеты и отметили, что Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, в результате которых там упал один из пролетов. На видео из местных соцсетей видно, как пролеты моста разошлись, образовав пропасть.

– По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

– В РФ признали, что на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является законной целью для украинской армии, и он должен быть нейтрализован. Этот мост – логистический путь для российских оккупантов, по которому они перевозят вооружение.