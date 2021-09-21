Британия предъявила обвинения генералу ГРУ России по делу об отравлении Скрипалей

Прокуратура Великобритании заявила о санкционированном обвинении против третьего гражданина России, который мог быть причастен к резонансному отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Старший член группы ГРУ Денис Сергеев мог командовать операцией по ликвидации бывшего разведчика.

Об этом сообщило издание ВВС. Следователи убеждены, что новый обвиняемый по делу занимался тайной деятельностью на территории всей Европы.

"У нас есть основания полагать, что Денис Сергеев состоял в группе российской военной разведки и отслеживал весь процесс по транспортировке яда "Новичок", его нанесение на элементы быта семьи Скрипалей, а также отбытия исполнителей отправления с территории Королевства", – указано в сообщении.

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Несмотря на то, что в деле фигурирует уже три подозреваемых, включая Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов), вручить им официальные обвинения невозможно, поскольку они не арестованы и укрываются от британского правосудия российскими властями на территории РФ.

Напомним, что в результате покушения на убийство бывшего британского и российского разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году, серьезно пострадал он сам, его совершеннолетняя дочь Юлия и полицейский. Британская гражданка, которая случайно попала в радиус действия отравляющего вещества "Новичок", погибла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последней информации западных СМИ, Сергей и Юлия Скрипали вынуждены были тайно перебраться в Новую Зеландию и сменить имя.