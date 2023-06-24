Пригожин идет 'брать' Москву: куда продвинулись силы ЧВК 'Вагнер' и сколько техники потеряли войска Шойгу. Карта онлайн

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться в направлении Москвы. Они прошли Ростовскую и Воронежскую области и, вероятно, вошли в Липецкую.

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Несмотря на то, что российская авиация бомбила колонны наемников, по подсчетам аналитиков, потери ВС РФ значительно превышают количество техники, утраченной "вагнеровцами". О ходе "гражданской войны" в РФ пишут российские СМИ.

Еще утром владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что наемники контролируют все военные объекты в Ростове-на-Дону, включая штаб минобороны РФ и военный аэродром.

Он записал несколько видео из штаба Южного военного округа. По словам Пригожина, полный контроль над военными объектами "вагнеровцы" захватили до 7:30.

На одном из видео, разговаривая с заместителем министра обороны РФ, Пригожин выдвинул ультиматум: если к нему не приедут министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба РФ Валерий Герасимов – наемники продолжат удерживать Ростов, а также отправятся на Москву.

Позже стало известно о том, что группы "вагнеровцев" появились в Воронежской области. Их, в частности, заметили на южной окраине Воронежа, недалеко от местного института МВД.

"Силы ЧВК выдвинулись в сторону Воронежа. Видео и фото свидетельствуют о том, что рядом с городом много военной техники и людей в военной форме. Губернатор заявил, что проводятся "оперативно-боевые мероприятия", – писали российские СМИ.

Да и сами наемники записывали из Воронежа обращения с призывом не становиться у них на пути.

Наемники передвигались по федеральной трассе М-4 "Дон", где их, по сообщениям российских СМИ, атаковала российская авиация. На едущие по дороге авто, где были как наемники, так и гражданские, российские пилоты сбрасывали ФАБы.

В ответ "вагнеровцы" начали сбивать российскую авиацию: сообщалось о сбитии минимум трех военных вертолетов (двух Ми-8 и одного Ми-35), а также одного самолета: по данным проекта Oryx, речь идет об Ил-22, в то же время российские СМИ писали о том, что крушение потерпел транспортный Ан-24.

По подсчетам аналитиков OSINT-проекта Oryx, который начал вести подсчет потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК "Вагнер", по состоянию на 13:00 российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину тигр и военный КамАЗ. Авиация была уничтожена, а машины захвачены.

ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потеряла только один УАЗ.

Сообщается также о боевых столкновениях между ЧВК и ВС РФ в Воронежской области.

Так, одна из стычек произошла в Воронежской области, в районе населенного пункта Рогачевка.

"В селе Рогачевка Воронежской области начались бои. Местные жители эвакуируются. Кроме того, как пишет издание, неподалеку от местной нефтебазы были замечены солдаты ППК "Вагнер", – пишут местные СМИ.

Впоследствии стало известно про мощный пожар на нефтебазе.

Также российские пропагандисты сообщали о столкновениях на трассе Ростов-Москва, в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

Там якобы произошла первая боевая стычка между передовыми группами ПВК "Вагнер", двигавшимися в сторону Москвы, и подразделениями Росгвардии. Согласно сообщениям, в результате перестрелки Росгвардия сбежала, бросив оружие и несколько БТР, а колонна "вагнеровцев" под командованием Дмитрия Уткина продолжила движение в сторону Москвы.

По состоянию на 13:00, по данным экс-главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина, "вагнеровцы" зашли на территорию Липецкой области.

"Мятежники успешно прошли Воронеж и продвигаются по территории Липецкой области. Хвастаются, что сбили передовые заставы "Росгвардии" и взяли трофеи", – написал он.

В российских пабликах пишут, что личный состав едет в тентованных фурах, общая численность одной колонны якобы составляет примерно 4 тысячи бойцов.

Таким образом, если наемникам удастся пройти Липецкую область, от Подмосковья их будет отделять лишь один регион: Тульская область.

Потом о пребывании "вагнеровцев" в Липецкой области начали писать и российские СМИ. По их подсчетам, при таких темпах продвижения в Москве наемники будут часа через четыре.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в нескольких регионах отмечено много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с происходящим с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России.

Тем временем в сети появилась карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК "Вагнер". Согласно ей, под контролем Вагнера уже Ростов и Воронеж.