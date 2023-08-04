Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Фото

Российский суд приговорил находящегося в заключении критика Кремля Алексея Навального приговорил к 19 годам колонии особого режима по шести статьям об "экстремизме". Решение принял Мосгорсуд страны-террориста России на выездном заседании в колонии ИК-6 Владимирской области.

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По совокупности всех приговоров Навальный может провести в тюрьме 27 лет. Об этом сообщают РосСМИ.

Процесс был закрытым. При этом на видеотрансляции, организованной в отдельном помещении для журналистов, не было слышно происходящего в зале.

Навального признали виновным по шести статьям УК РФ:

призывы к экстремизму,

финансирование экстремизма,

создание экстремистского сообщества,

создание НКО, посягающей на права граждан,

вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий,

реабилитация нацизма.

Навальный находится под стражей с января 2021 года. Его задержали после возвращения из Германии, где он лечился после отравления. Его обвинили в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", а потом осудили по другим делам.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный из тюрьмы передал свой манифест, в котором через 9 лет после начала войны России против Украины наконец-то сформулировал свою "политическую платформу" по этому поводу.

Он заявил, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины, освободить все территории Украины, включая Крым, и начать переговоры о возмещении нанесенного ущерба. Россиянам следует понять: единственная цель этой войны - желание президента РФ войти в историю как "собиратель земель" и скрыть катастрофические итоги своего более 20-летнего правления.