'Правда на нашей стороне': Путин сделал циничное заявление о войне и размечтался, что будущее будет за Россией. Видео

Президент РФ Владимир Путин сделал очередное циничное заявление, касающееся военной агрессии против Украины. Глава Кремля, который развязал преступную войну, утверждает, что правда – на его стороне.

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Об этом Путин сказал, общаясь у стен Кремля с ветеранами боевых действий. Войну против украинцев и масштабные потери российских войск диктатор попытался оправдать пропагандой о "справедливости" страны-агрессора.

Более того, он выдал, что "будущее" якобы за РФ.

"Я позавчера когда выступал с посланием, последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Только вот смотрю на ребят, хочется добавить, и будущее точно за нами. А будущего не бывает без поддержки таких мужественных людей, которые представляют нашу армию", – заявил Путин.

23 февраля в России отмечают советский праздник – день защитника Отечества. Путин по случаю праздника возложил венок к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. При этом диктатор пообещал решить вопрос о предоставлении мобилизированным в войска РФ на оккупированных территориях Украины статуса "ветеранов боевых действий РФ".

Напомним, в Украине День защитника и защитниц с 2014 года отмечают 14 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин на "шабаше" в "Лужниках" цинично попытался оправдать войну против Украины заявлением о том, что бой якобы идет "на наших исторических рубежах, за наших людей".

А 21 февраля президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию, припугнул россиян страшилками о Западе и в очередной раз выдал, что якобы не воюет с Украиной. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегическом наступательном оружии.