Подоляк спрогнозировал, решится ли Монголия задержать Путина во время визита

Российский диктатор Владимир Путин должен посетить Монголию на следующей неделе. Впрочем, страна вряд ли исполнит международный ордер по его аресту.

Видео дня

Такое мнение советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк выразил в эфире телемарафона. Он отметил, что есть ордер на арест Путина за геноцид украинских детей, а также Римский устав, который подписала Монголия. Это означает, что страна должна арестовать российского диктатора.

Однако, скорее всего, Монголия не сделает этого. Это в свою очередь чревато тотальным обнулением репутации Международного уголовного суда (МКС). По словам Подоляка, Путин это делает сознательно.

"За геноцид детей Украины уже есть ордер МКС. Монголия должна его задержать. Будет ли он сидеть, будет ли он за это отвечать – это уже будут судебные органы выяснять. Монголия должна его задержать. Будет ли она это делать? Скорее всего?" , нет. Для этого и визит Путина, чтобы показать, что, мол, "нет никаких правил, нет МКС и нет Римского устава", – отметил Подоляк.

Ранее стало известно о том, что визит Владимира Путина в Монголию, запланированный на 3 сентября, состоится без угрозы ареста кремлевского диктатора, несмотря на ордер Международного уголовного суда, заявили СМИ. Официальный Улан-Батор заверил Москву, что задерживать т.н. президента РФ не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, официально визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию приурочен к 85-летию победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол.

В общей сложности Гаага выдала шесть ордеров на арест российских преступников: кроме Путина, также Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и других генералов ВС РФ.

Недавно Мексика, где действует Римский устав, пригласила российского диктатора на инаугурацию новой президента Клаудии Шейнбаума 1 октября. Украина и ЕС призвали Мексику арестовать Путина в случае его приезда.

При этом ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявляла, что Путина не будут арестовывать в ее стране, если он приедет на следующий Саммит мира – ради переговоров по войне в Украине там готовы сделать исключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!