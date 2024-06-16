Президент Швейцарии сказала, арестуют ли Путина в случае его приезда на Саммит мира

Если кремлевский диктатор Владимир Путин приедет на следующий Саммит мира в Швейцарии, страна не будет его арестовывать. Ради переговоров касательно войны в Украине Швейцария сделает исключение.

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Об этом заявила президент страны Виола Амхерд в воскресенье, 16 июня, на итоговой пресс-конференции после конференции. Напомним, что 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге (Нидерланды) был выдан ордер на арест Путина в связи с подозрением в военном преступлении.

"Если присутствие [Путина] необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение, например, для мирных переговоров по Украине", – ответила Амхерд на журналистский вопрос.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис уточнил: визит главы РФ для участия в Саммите мира можно было бы организовать, но нужно будет согласовать это с МУС.

"Это можно организовать. Наши законы это позволяют. Но мы должны были сделать это вместе с МУС. Однако принимающая страна может сделать исключения в этом вопросе", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Виола Амгерд назвала хорошим результатом Саммита мира то, что к совместному коммюнике по итогам мероприятия присоединились делегации более 80 стран и организаций. Конференция получила широкую поддержку не только государств Запада, но и Африканского континента и Латинской Америки.

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