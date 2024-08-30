Монголия дала гарантии Кремлю, что не арестует Путина, несмотря на ордер МУС – Bloomberg

Визит Владимира Путина в Монголию, запланированный на 3 сентября, состоится без угрозы ареста кремлевского диктатора несмотря на ордер от Международного уголовного суда, заявили СМИ. Официальный Улан-Батор заверил Москву, что задерживать т.н. президента РФ не будет.

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В Bloomberg отметили, что эта поездка Путина "бросает вызов ордеру МУС". Напомним, что Монголия формально должна выполнять требования Международного уголовного суда; страна подписала Римский статут в 2000 году и ратифицировала его в 2002-м.

Агентство со ссылкой на источники сообщило, что россияне получили заверения от монгольских властей в безопасности визита. Кстати, это будет первое посещение главой РФ страны-члена МУС после выдачи ордера на арест в мае 2023 года. Расследование касается похищения детей из оккупированных территорий Украины.

30 августа, комментируя возможность задержания Путина в Монголии, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков сказал: "У нас такой проблемы нет". Он добавил, что "все аспекты" мероприятия тщательно подготовлены.

"У нас замечательный диалог с нашими друзьями из Монголии", – заявил Песков.

Близкий к Кремлю политический консультант Сергей Марков подтвердил, что лидер государства-агрессора не будет арестован.

"Перед любыми зарубежными поездками весь спектр формата переговоров согласовывается заранее. И принимающая сторона дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-либо из членов делегации не будут задержаны", – сказал он.

"Путин едет в Монголию под гарантии безопасности Китая. Монголия не пойдет против КНР, хотя и не хочет вступать в ссору с США", – считает Станислав Белковский, бывший политический советник Кремля, а теперь критик российского правительства.

Кстати, визит Путина состоится всего через шесть месяцев после того, как первый монгольский судья, работающий в МУС, занял свой пост.

Россия намерена построить новый газопровод "Сила Сибири 2" через Монголию в Китай. В то же время в Улан-Баторе недавно решили не включать финансирование проекта в новый пятилетний государственный экономический план.

Несмотря на это, СМИ отмечают рост влияния Монголии как третьей страны, содействующей торговле между Москвой и Пекином.

Как сообщал OBOZ.UA, официально визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию приурочен к 85-летию победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол.

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