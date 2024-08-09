ЕС также призвал Мексику арестовать Путина, если тот решится приехать

В Европейском Союзе призвали Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет в страну на инаугурацию новой президентки Клаудии Шейнбаум. Там напомнили, что членство Мексики в Международном уголовном суде (МУС) означает, что она юридически обязана арестовать Путина, если он примет приглашение.

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Об этом сказал представитель Европейской Комиссии по иностранным делам Питер Стано в четверг, 8 августа, передает Euractiv. Мексика является участником Римского устава МУС с 2005 года, напомнил дипломат.

"Мексика является государством-участником МУС с 2005 года, имея на себе все юридические обязательства, которые это за собой влечет. Поэтому мы доверяем Мексике выполнение своих обязательств как члена МУС", – сказал Стано.

Он также отметил, то Мексика участвовала в Самите мире в Швейцарии в июне, где "был достигнут консенсус, что Россия должна прекратить войну против Украины", а во время голосований в ООН осудила российскую агрессию и призвала РФ остановить ее.

Как известно, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей после полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию нового президента. Клаудия Шейнбаум официально вступит в должность 1 октября 2024 года. Мексика занимает нейтральную позицию по войне в Украине, и после смены власти ситуация не изменится, прогнозируют эксперты.

– МИД Украины направило официальное обращение в Мексику с просьбой арестовать президента РФ в случае его приезда на инаугурацию. Мексика, как член Международного уголовного суда, обязана выполнить ордер на арест, выданный против российского диктатора.

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