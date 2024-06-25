Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова: подробности

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Им предъявлены обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и мирным людям в Украине.

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Оба военачальника российской армии несут индивидуальную ответственность за эти военные преступления, совершенные подчиненными. Решение МКС было принято 25 июня и было опубликовано на его официальном сайте.

По данным ведомства, ордер на арест Шойгу и Герасимова выдан по подозрению в их вероятной причастности к международным преступлениям, совершенным во время полномасштабного российского вторжения.

Генерал армии РФ и генерал-полковник соответственно обвиняются в нападениях на гражданских в Украине и преступлениях против человечности. Речь идет, в частности, и о ракетных и дроновых российских ударах по энергетической инфраструктуре Украины в период с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года.

В Гааге подчеркнули: в течение этого периода ВС РФ совершили большое количество обстрелов по многочисленным электростанциям и подстанциям в разных местах Украины. Поэтому достаточно оснований считать Шойгу и Герасимова ответственными за эти удары.

По словам прокуроров МКС, оба они несут индивидуальную ответственность за все эти преступления.

Отметим, что 5 марта 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиации РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Их также обвиняют в причастности к ракетной кампании, нацеленной на украинскую энергетическую инфраструктуру в период по меньшей мере с октября 2022-го по март 2023-го.

Ордер на арест от МКС означает, что все эти российские военачальники, как и главный командующий оккупационной армией РФ диктатор Путин, могут быть задержаны и переданы в суд в 124 странах, ратифицировавших Римский устав. Украина его только подписала, но не может ратифицировать во время войны по определенным причинам.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуроры МКС также расследуют в качестве вероятных военных преступлений РФ российские кибератаки на гражданскую инфраструктуру Украины, совершенные во время полномасштабного вторжения. Это теоретически может привести к выдаче ордеров на арест обвиняемых.

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