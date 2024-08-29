Путин собрался с визитом в Монголию, где обязаны его арестовать

Российский диктатор Владимир Путин намерен 3 сентября посетить Монголию с официальным визитом по случаю 85-летия победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол. Монгольские власти обязаны арестовать главу Кремля, поскольку страна еще в 2002 году ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

Видео дня

О планах диктатора сообщила пресс-служба Кремля 29 августа. Как отмечается в заявлении, по Путин намерен посетить Монголию по приглашению президента Ухнагийн Хурэлсуха.

Ожидается, что диктатор примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине.

С президентом Монголии он планирует обсудить "перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства" и провести "обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".

"Планируется подписание ряда двусторонних документов", – заявили в Кремле.

Это будет первая с марта 2023 года, когда МУС выдал ордер на арест Путина, его поездка в страну, подписавшую Римский статут суда в Гааге.

Монголия подписала Римский статут в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м.

В декабре 2023 года судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент Монголии заявлял, что избрание первого монгольского судьи в МУС – это "признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии".

Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина, пишет BBC. Издание отмечает, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с РФ и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в случае его ареста и выдачи.

Все страны, где был Путин с тех пор, как был выдан ордер на его арест, не признают МУС. В июле 2023 года диктатор отказался ехать в ЮАР на саммит БРИКС. Эта страна также ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана была задержать Путина.

При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на требование оппозиции выполнить обязательства перед Гаагой, заявлял, что РФ пригрозила расценить арест Путина как объявление войны.

Бои на Халхин-Голе, или Номонханский инцидент, – пограничный вооруженный конфликт между Маньчжурским государством и Монгольской народной республикой, продолжавшийся с 11 мая по 16 сентября 1939 года вблизи реки Халхин-Гол, у поселения Номонхан в Монголии. Основными участниками конфликта являлись Япония и СССР. Первая поддерживала маньчжуров, вторая – монголов.

Завершающее сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. До 16 сентября продолжались воздушные бои.

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей. В случае посещения ими стран, где ратифицирован Римский устав, они должны быть арестованы.

В общей сложности Гаага выдала шесть ордеров на арест российских преступников: кроме Путина, также Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и других генералов ВС РФ.

Недавно Мексика, где действует Римский устав, пригласила российского диктатора на инаугурацию новой президентки Клаудии Шейнбаума 1 октября. Украина и ЕС призвали Мексику арестовать Путина в случае его приезда.

При этом ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявляла, что Путина не будут арестовывать в ее стране, если он приедет на следующий Саммит мира – ради переговоров о войне в Украине там готовы сделать исключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!