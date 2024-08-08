Украина призвала задержать Путина, если он приедет в Мексику на инаугурацию президента

Министерство иностранных дел Украины направило официальное обращение в Мексику с просьбой арестовать президента России Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию нового президента Мексики. Мексика как член Международного уголовного суда (МКС) обязана выполнить ордер на арест, выданный против российского диктатора.

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Соответствующее заявление опубликовало Посольство Украины в Мексике. Отмечается, что Владимир Путин - военный преступник, и на него был выдан ордер на арест МКС.

"Владимир Путин является военным преступником, которого следует арестовать, согласно ордеру на арест, выпущенный Международным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", – говорится в обращении.

В посольстве Украины в Мексике выразили уверенность, что мексиканская власть выполнит международный ордер на арест и передаст дело в судебный орган ООН в Гааге. Это решение является важным шагом в обеспечении справедливости и привлечении виновных к ответственности за военные преступления.

Напомним, Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новой президентши. Клаудия Шейнбаум официально вступит в должность 1 октября 2024 года. Мексика занимает нейтральную позицию по войне в Украине, и после смены власти ситуация не изменится, прогнозируют эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года МВД выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей.

В РФ против главы МКС Томоко Акане, двух других судей и прокурора МКС возбудили дела о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой", и даже объявили в розыск Томоко Акане.

В марте 2024 года Акане выразила уверенность, что Путин не избежит ответственности за военные преступления в Украине, процитировав китайскую пословицу: "Месть неба медленная, но верная".

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