Патриарх Кирилл, поддержавший войну против Украины, пожаловался Франциску и Гуттерешу на 'изгнание' УПЦ МП из Лавры в Киеве

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который поддержал кровавую войну в Украине, обратился с просьбой к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гуттерешу. Он хочет, чтобы Запад защитил монахов УПЦ МП и воспрепятствовал их изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры.

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Об этом говорится на сайте РПЦ. Речь идет о том, что 10 марта в Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили о расторжении договора с Украинской православной церковью (МП) об аренде Нижней Лавры. Монахи должны освободить все помещения до 29 марта. И данный факт "вызывает сожаление" у Гундяева.

"Киево-Печерская лавра – это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси – "Повесть временных лет", отсюда берет свои истоки письменность и литература наших народов. На протяжении тысячелетней истории обители она неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря", – цинично заявил Гундяев.

Патриарх Кирилл поддержал позицию епархии и также заявил, что договор "не имеет юридических оснований".

"Обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований. Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры – не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины", – выдал Гундяев.

Кроме того, он добавил, что украинские власти якобы не соблюдают права и свободы человека.

"Призываю приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения", – не скрывая цинизма озвучил Гундяев.

Помимо Гуттереша и папы Франциска, патриарх Кирилл адресовал свою просьбу генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю и другим священнослужителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП будут лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества.

В конце декабря прошлого года в Минкульте заявили, что выступают против продления аренды УПЦ МП двух храмов в Киево-Печерской лавре.

А уже 5 января этого года стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата в Украинское государство начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

В УПЦ МП сразу же заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны и начали угрожать уголовной ответственностью руководству заповедника в случае, если будет согласовано проведение Рождественского богослужения на территории Киево-Печерской лавры митрополитом ПЦУ Эпифанием.

Однако угрозы УПЦ МП не очень помогли: 7 января 2023 года Эпифаний таки провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре.

Впоследствии состоялось еще одно богослужение на территории Лавры – на этот раз по случаю Крещения.

Также Эпифаний заявил, что уверен: ПЦУ впоследствии получит договор на пользование двумя храмами в Верхней лавре, однако в течение определенного времени ей придется получать разовые разрешения на службу.