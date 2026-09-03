Киев подвергся атаке российских дронов, среди пострадавших есть ребенок: все подробности. Фото и видео

В Киеве в четверг, 3 сентября, около 16:30 во время воздушной тревоги раздались взрывы. В столичном регионе было зафиксировано появление вражеских дронов-камикадзе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Реактивные БПЛА к югу от Киева хаотично перемещаются, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы направляются на место.

Главные истории дня

В 16:53 КМВА сообщило, что из-за падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Ранения получил 12-летний ребенок.

В 16:57 Кличко сообщил о двух пострадавших в Дарницком районе, где обломки БпЛА упали на дорогу.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в ночь на 3 сентября нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадали мирные жители.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Одессе. В результате вражеской атаки повреждены многоэтажный дом и автомобили. Также известно о 17 пострадавших, среди которых есть дети.

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