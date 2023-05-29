"Теперь мы боимся диверсантов и ракет": в России запаниковали из-за расширения географии ударов

Все больше регионов Российской Федерации вовлекаются в развязанную кремлевским диктатором войну. География диверсий и ударов БПЛА, а также ракет ежедневно расширяется и такое положение дел шокирует россиян, которые рассчитывали на "быструю победу" над Украиной. Теперь же они мечтают, чтобы "все было как раньше".

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"Будут бить по всей стране"

География ударов по России неизбежно продолжает расширяться – 26 мая в сводку впервые с начала войны попал Краснодар. Сообщения об атаке появились ранним утром: жители города писали в социальных сетях, что слышали два взрыва с разницей в несколько минут.

Россияне в панике делали фото и записывали видео – в шоке, что теперь война пришла уже и в их дом.

Был нанесен удар и по объекту оккупантов в Ростовской области – Telegram-каналы распространили видео падающего объекта рядом с военным аэродромом в Морозовске. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что это будто бы была украинская ракета, которую "сбило ПВО". Российские каналы утверждают, что объект был атакован из ракетно-тактического комплекса "Гром". Отметим, что с этого аэродрома взлетают самолеты, чтобы бомбить, например, украинский Херсон.

Наиболее плотно наносятся и удары по целям в Белгородской и Брянской областях РФ, откуда оккупанты запускают в том числе беспилотники Shahed.

Российский аналитик Анатолий Несмиян считает, что расширением географии ударов Путину прямым текстом сообщают: он не в состоянии обеспечить безопасность страны. "И более того – она становится все менее очевидной", – резюмировал Несмиян.

А многие россияне убеждены, что в ближайшее время география "украинских ударов" еще больше расширится и скоро не только беспилотники, но и дальнобойные ракеты "будут бить по всей стране".

"Смерть ходит уже рядом"

Тем временем некоторые граждане страны-агрессора продолжают себя убеждать, что такая ситуация на руку России. "Мы это можем использовать для дальнейшей эскалации и, наконец-то, выложим несколько козырей на стол. По сути, серьезно мы еще не воевали", – написал один из них сакральную фразу путинского режима в Telegram.

Однако такая точка зрения больше похожа на попытку оправдать "расстановку сил", а она с начала полномасштабного вторжения России в Украину кардинально изменилась.

Но уже много россиян сходятся во мнении, что президент РФ запустил режим развала страны. "Путину отведена историческая миссия – уничтожить РФ как государство. А он думал,что является собирателем земель", – написал житель страны-агрессора.

В социальных сетях россияне, особенно жители приграничных регионов, не подбирают слов. Больше всего их злит, что теперь они вынуждены жить в "зоне боевых действий" и просыпаться от оповещения о воздушной тревоге. Правда, оно зачастую оказывается бесполезной, так как включается уже по факту прилетов.

По словам читателя OBOZREVATEL, у которого в российском приграничье живут родственники, ситуация там становится напряженнее с каждым днем.

"Если в начале полномасштабного вторжения часть россиян с воодушевлением приняла преступное решение Путина, то сейчас они уже не настолько оптимистичны. До сих пор не могут поверить в то, что слышат взрывы, что смерть ходит уже рядом. Говорят: "Теперь мы боимся диверсантов и ракет". Вот стоило оно того? Если бы не трогали Украину, жили бы и дальше спокойно", – поделился Евгений.

На диверсантов с голыми руками

Первыми войну прочувствовали на себе жители российского приграничья, а рейд в Белгородскую область их соотечественников-"диверсантов" вызвал настоящий шок. Как и то, что никакие пограничники и военные не способны удержать границу РФ.

Что касается создания отрядов территориальной обороны в приграничье, то его называют "настоящим издевательством". Мол, никакой экипировки, ничего, а самое главное – нет оружия.

"В Белгородской, Брянской и Курской областях все с голой ж*пой. Местное ТрО словно бомжи", – пишут россияне в Telegram. Также они говорят о том, что власть переложила на них ответственность и фактически расписалась в беспомощности.

На ситуацию с российской теробороной и победные реляции местных властей обратил внимание и Институт изучения войны (ISW).

"Гладков (губернатор Белгородской области. – Ред.) заявил, что общая численность семи батальонов составляет три тысячи человек, отметив, что они уже являются боеспособными частями. Гладков ранее объявил о создании нескольких батальонов территориальной обороны в декабре 2022 года и, вероятно, возобновил их обсуждение в ответ на усиление беспокойства в приграничных районах после рейда 22 мая", – отмечают аналитики ISW.

По их мнению, маловероятно, что эти батальоны, если их не финансировать и не экипировать, окажут существенное положительное влияние на безопасность приграничных районов России. А вооружать население путинский режим не хочет: высок риск, что в итоге люди используют оружие уже против него.