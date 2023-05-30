'Страшно осознавать': россияне устроили истерику из-за 'атаки дронов' на дома в РФ и размечтались об ударах по Лондону

Жители страны-террориста России устроили в сети истерику из-за "атаки дронов" в Московской области. Россияне в очередной раз пожаловались на плохую работу противовоздушной обороны, а также призвали наносит удары по мирным городам.

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В частности, граждане РФ, призвали ударить по Киеву и Лондону. Своими агрессивными комментариями россияне поделились в пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Россияне, армия которой уже почти полтора года ведет геноцидную войну против Украины и совершает военные преступления, жалуются, что взрывы для них теперь стали нормой. В РФ констатировали, что читают новости об атаках БПЛА уже каждый день.

В очередной раз россияне призвали наносит удары по городам и убивать мирных жителей в Украине. Более того, на этот раз в РФ призвали ударить по Лондону.

Также в РФ устроили истерику из-за плохой работы ПВО. Россияне жалуются, что теперь не чувствуют себя в безопасности из-за постоянных атак БПЛА.

Напомним, в российской Новой Москве утром 30 мая заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку, где прогремел взрыв и есть "незначительные" повреждения. Позже звуки "бавовны" добрались до Подмосковья – на фоне дыма над жилыми кварталами пропагандисты утверждали, что ПВО сбило около десятка БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре РФ запаниковали из-за расширения географии ударов. Россияне говорят, что теперь боятся диверсантов и ракет.

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