'Киев ударил по Москве': у Шойгу пожаловались на атаку дронов, но попытались уверить в 'успехах'

Министерство обороны государства-террориста России пожаловалось на утреннюю атаку беспилотных летательных аппаратов в Москве. Террористическое ведомство уже успело обвинить в атаке украинскую власть.

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Вместе с тем в минобороны РФ выдали, что якобы все БПЛА уничтожили. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В минобороны России полеты беспилотных летательных аппаратов над Москвой назвали "террористической атакой киевского режима". Также там выдали, что всего было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Не удивительно, что ведомство отчиталось о якобы уничтожении всех БПЛА. При этом добавили, что три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Еще пять БПЛА якобы были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Московской области.

В свою очередь кремлевские пропагандисты заявили, что некоторые дроны попали в жилые здания и опубликовали адреса, где якобы были зафиксированы падения БПЛА. В то же время в Москве пожаловались на отсутствие сигнала спутниковой навигации в связи с атакой беспилотников.

Напомним, в российской Новой Москве утром 30 мая заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку, где прогремел взрыв и есть "незначительные" повреждения. Позже звуки "бавовны" добрались до Подмосковья – на фоне дыма над жилыми кварталами пропагандисты утверждали, что ПВО сбило около десятка БПЛА.

Ранее сообщалось, что жители страны-террориста России устроили в сети истерику из-за "атаки дронов" в Московской области. Россияне в очередной раз пожаловались на плохую работу противовоздушной обороны, а также призвали наносит удары по мирным городам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне якобы атаки дронов, накрывшей Московскую область РФ утром 30 мая, пропагандисты опубликовали видео мощной "бавовны" в районе Рублевки. Они заявили, что это было сбитие "украинского БПЛА" и оно очень испугало россиян.

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