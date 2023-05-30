В РФ показали кадры 'бавовны' в районе Рублевки: россиян накрыла истерика из-за 'страшного зрелища'. Видео

На фоне якобы атаки дронов, накрывшей Московскую область РФ утром 30 мая, пропагандисты опубликовали видео мощной "бавовны" в районе Рублевки. Они заявили, что это было сбитие "украинского БПЛА" и оно очень испугало россиян.

Видео дня

Момент удара и огромный столб дыма, поднявшийся над местом "падения" беспилотника, они россияне "страшным зрелищем". Истерические комментарии по этому поводу жители страны-агрессора оставляли под роликом в сети (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

Напомним, что россияне во вторник жаловались на "взрывное" утро, которое затронуло населенные пункты под Москвой. Был зафиксирован какой-то удар по многоэтажке в Новой Москве, а в Одинцово говорили о работе ПВО. Кремлевские власти обвинили в "запуске дронов" Украину. Минобороны РФ утверждало, что им удалось "нейтрализовать восемь БПЛА", в том числе в Подмосковье, а некоторые "попали в жилые здания".

После в российских Telegram-каналах появились кадры якобы поражения одного из "украинских дронов" в районе поселка Ильинка в Подмосковье.

"После ликвидации дрона в небо поднялся большой столб дыма. При атаке на Москву Украина использовала сразу несколько типов беспилотников, а том числе БПЛА самолетного типа с аэродинамической схемой "Утка", – утверждали пропагандисты.

Увиденное "страшное зрелище" напугало россиян и они стали требовать "ответных ударов по центрам принятия решений". При этом некоторые усомнились, действительно ли на кадрах "поражение БПЛА", а не прилет. Еще пожаловались, что дроны сбивают только там, где российские олигархи живут, а не "простой народ".

"Как то странно. Его землей сбили, что ли? Почему взрыв наземный", "Зачем московская ПВО перенаправляет дроны с военных объектов на жилые дома?", "Значит там, где Рублевка, сбивают, а где простой электорат, на*рен надо" – отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители государства-террориста России устроили в сети истерику из-за "атаки дронов" в Московской области. Россияне в очередной раз пожаловались на плохую работу противовоздушной обороны, а также призвали наносить удары по мирным украинским городам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!