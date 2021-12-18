Отношения РФ и НАТО дошли до опасной черты, Москва может перейти к контругрозам, – МИД РФ

В России заявили об опасной черте, к которой якобы приблизились отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом (NATO). От него требуют соблюдения гарантий безопасности, а в случае отказа предупреждают о создании контругроз.

Такую позицию 18 декабря озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouТube-канала "Соловьев Live". Его слова растиражировали РИА Новости и другие пропагандистские росСМИ.

Представитель российского МИД выразил убеждение, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе необходимы для того, чтобы наконец начать нормальный диалог. Но сейчас отношения Москвы и НАТО дошли до той "черты, которая представляет опасность".

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Он утверждают, что Альянсу "не удастся отмахнуться" от предложенных гарантий безопасности. А если тот все-таки откажется, Кремль "тоже перейдет в режим создания контругроз".

"И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся отмахнуться либо как-то заболтать", – высказался Грушко.

Напомним: Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от принятия в Альянс стран, ранее входивших в СССР, в частности, Украины.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что вектор развития отношений между нашей страной и НАТО будут решать только его страны-члены и представители Украины. Он подчеркнул, что именно Российская Федерация является основной опасностью для евроатлантического пространства.

В Администрации президента США подтвердили, что получили от РФ предложения по так называемому договору о юридических гарантиях безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что переговоры невозможны без европейских союзников и партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее РФ потребовала от Североатлантического альянса так называемых долгосрочных правовых гарантий, которые должны сделать невозможным его продвижение на восток. Также "попросили" отозвать обещание относительно членства Украины в НАТО.