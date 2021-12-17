МИД об "ультиматуме" Кремля по НАТО: Украина сама решает о векторе своего развития
Вектор развития отношений между Украиной и НАТО будут решать только страны-члены Североатлантического Альянса и представители Украины. Государство имеет суверенное право на сотрудничество с другими странами только в двустороннем формате.
Таким заявлением в Министерстве иностранных дел прокомментировали распространение российским внешнеполитическим ведомством проекта о требованиях "гарантий безопасности" от США и НАТО. Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL в пятницу, 17 декабря отметил, что такой позиции придерживаются и в Альянсе.
Он подчеркнул: по состоянию на сегодняшний день именно Российская Федерация является основной опасностью для евроатлантического пространства. В частности, проблема заключается в российской вооруженной агрессии и новом наращивании техники страны-агрессора у границ Украины, а также во временно оккупированном Донбассе и Крыму.
"Свертывание и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", – сказал Николенко. Он призвал Россию вернуться к диалогу и приступить к выполнению Минских договоренностей и приобщиться к переговорам в Нормандском формате.
Представитель МИД также напомнил России заключения саммита Нормандской четверки, которые были провозглашены в 2019 году. Речь идет про:
разведение сил и средств;
соблюдение режима прекращения огня;
продолжение процесса разминирования;
выполнение политических аспектов Парижского саммита;
открытие новых пунктов пропуска на линии разграничения;
проведение освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.
Напомним: на сайте Министерства иностранных дел РФ обнародовали так называемый проект "договора о гарантиях безопасности". В нем говорится, что США не должны создавать военные базы на территории входящих в СССР государств, не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия требует от НАТО "долгосрочных правовых гарантий", исключающих продвижение Альянса на восток, а также отозвать обещание о вступлении Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такое решение будет принято непосредственно странами-членами НАТО и Украиной. По его словам, "никого другого" это не касается.