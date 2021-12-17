Россия обнародовала предложения НАТО по "гарантиям безопасности": требуют отказаться от вступления Украины в Альянс

Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

Соответствующий документ был обнародован на сайте Министерства иностранных дел РФ. Как гласит его 4-я статья, Штаты не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В МИД выразили надежду, что на основании этих проектов США в скором времени начнут переговоры с РФ, посколькувопрос является "критически важным для поддержания мира и стабильности".

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Среди других требований страны агрессора озвучены следующие:

ненанесение ущерба безопасности друг друга;

стремление к тому, чтобы любые международные организации, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе ООН;

ни одна из сторон не может использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой;

воздержание от размещения своих ВС в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности;

обязательство не развертывать ракеты наземного базирования вне национальной территории;

исключение развертывания ядерного оружия вне национальной территории и ликвидация всей имеющейся для инфраструктуры, а также запрет на подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием.

Отмечается, что договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Напомним, ранее в Кремле уже передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

Конкретные предложения были переданы во время встречи з помощницей государственного секретаря США Карен Донфрид, которая в среду, 15 декабря, находилась с официальным визитом в Москве.

Также в России пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия в случае невыполнения требования о нерасширении.

"Отсутствие прогресса в политическом и дипломатическом решении проблемы приведет к тому, что наш ответ будет носить военно-технический и военный характер", – сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик отметил, что в РФ действует односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он также призывал НАТО и США присоединится к нему.

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