Россия пригрозила НАТО 'военным ответом' в случае невыполнения требования о нерасширении

В Кремле потребовали от НАТО выполнить ее требования относительно нерасширения и дать гарантии по не размещению новых вооружений в Европе. В стране пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия.

Об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в понедельник, 13 декабря, передает российское пропагандистское издание РИА Новости. Россия, как он отметил, боится размещения в Европе вооружения, которое запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил российский политик, их якобы могут оснастить ядерными боеголовками.

Рябков добавил, что в России так считают, потому что не доверяют НАТО. По его словам, есть "косвенные признаки" того, что НАТО приближается в повторному развертыванию ракет.

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"Отсутствие прогресса в политическом и дипломатическом решении проблемы приведет к тому, что наш ответ будет носить военно-технический и военный характер", – сказал он.

Политик отметил, что в РФ действует односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он также призывал НАТО и США присоединится к нему.

Как уточнило издание Reuters, в НАТО заявили, что новых американских ракет в Европе не будет. Альянс готов сдерживать российские ракеты "взвешенным" ответом, который будет включать только обычные вооружения.

Издание напомнило, что ядерные силы средней дальности в Европе были запрещены в соответствии с договором 1987 года, согласованным между Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В то время это было расценено как серьезное ослабление напряженности в период холодной войны. Вашингтон вышел из пакта в 2019 году после многих лет жалоб на предполагаемые нарушения со стороны России, пишет издание.

Напомним: в МИД РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса. Генсек Йенс Столтенберг на требование РФ относительно юридических гарантий недопущения членства Украины в НАТО заявил, что только Альянс будет решать такие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рябков заявил, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями", если продолжит расширение на восток. Возражения о том, что РФ в этом случае не имеет права вето, в Москве отвергают, уверяя, что продолжат настаивать на своем.