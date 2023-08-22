'Очень сильный взрыв был': россияне пожаловались на атаку дрона в Красногорске. Видео

Граждане государства-террориста России пожаловались на атаку беспилотников в Московской области. Сильные взрывы прогремели в городе Красногорск.

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В результате взрывной волны в многоэтажке выбило окна. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жительница одной из многоэтажек заявила, что после взрыва выбежала на улицу. Также она рассказала, что БПЛА якобы упал на крышу дома.

В свою очередь пропагандисты сообщают, что в результате взрыва якобы выбило две балконные рамы. При этом минобороны РФ отчиталось об "успешной работе" ПВО.

"Очень большой был взрыв, очень… Бабах прямо всё! Сразу сигнализации на машине сработали. Сказали, что дроны где-то на крыше", – заявила россиянка.

Напомним, московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" в ночь на 22 августа снова останавливали прием самолетов из-за специального режима "Ковер". В это время в Красногорске и Строгино слышали взрывы.

Ранее сообщалось, что в Москве утром 11 августа закрыли небо над аэропортом "Внуково", действовал режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги. Позже в российской столице, а также в Красногорске Московской области заявили о взрывах.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 августа во всех аэропортах Москвы объявляли план "Ковер". Оккупанты в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА на столицу страны-агрессора РФ.

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