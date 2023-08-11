В России закрывали небо над аэропортом 'Внуково' из-за БПЛА: действовал план 'Ковер'

В Москве утром 11 августра закрыли небо над аэропортом "Внуково", власти объявили режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги.

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Как пишут российские СМИ, в районе города Кубинка под Москвой был замечен беспилотник, который якобы летел в сторону столицы РФ. "Аэропорт Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов, часть самолетов перенаправлены в другие аэропорты", – заявила пресс-служба аєропорта.

Согласно онлайн-табло "Внуково", были задержаны вылеты более десятка авиарейсов: в Тюмень, Тегеран, Стамбул, Уфу, Вологду, Грозный и Санкт-Петербург.

Также были задержаны прилетающие рейсы. Часть самолетов была направлена в другой московский аэропорт "Домодедово".

Позже росСМИ, ссылаясь на "представителя авиавластей", заявили, что небо над аэропортом Калуги и "Внуково" было закрыто "для безопасности полетов гражданских воздушных судов".

А в 10:50 "Внуково" снял ограничения на полеты и работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе аэропорта.

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