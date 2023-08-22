В РФ заявили, что над Москвой сбили БПЛА, осколки повредили жилой дом: все детали, фото и видео

Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" в ночь на 22 августа снова приостановили прием самолетов из-за специального режима "Ковер". В это время в Красногорске и Строгино слышали взрывы.

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Российские Telegram-каналы сообщили, что в районе Москвы в очередной раз закрыли небо, примерно в 2:30. Спустя несколько минут в сети появились сообщения о звуках "бавовны" в пригороде столицы РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Информация, опубликованная на сайтах российских аэропортов, подтверждала, что случилась внештатная ситуация. Часть рейсов задерживалась, некоторые борты были отправлены в аэропорт Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессора атаковали ударные дроны. Представитель оккупантов заявил, что "ПВО сбила два ударных беспилотника". Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.

В то же время в минобороны РФ отчитались, что два БПЛА "обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области". В то же время еще два дрона "подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области".

По данным одного из Telegram-сообществ, в городе Красногорск в 2:39 прогремел очень сильный взрыв, примерно в районе Пашинский Поймы. В некоторых квартирах выбило окна.

В результате работы ПВО оккупантов на Красногорском бульваре поврежден жилой дом, там взрывной волной вырывало балконные рамы.

"Читатель [название канала] заснял падение беспилотника около здания правительства Московской области", – сообщил один из источников. Некоторые пользователи писали, что слышали не один громкий звук, а четыре.

В районе, где прогремел взрыв, у многих машин включились сигнализации. Заявляется, что повреждения были на Красногорском бульваре.

В Строгино (район столицы страны-агрессора, который граничит с Красногорском) тоже слышали "хлопки". Возможно, это были одни и те же взрывы.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве утром 11 августа закрыли небо над аэропортом "Внуково", действовал режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги. Позже в российской столице, а также в Красногорске Московской области заявили о взрывах.

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