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"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа

Марина Погорилко
Новости России
3 минуты
4,4 т.
'Ни капли сострадания и сострадания!' Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа

Российское инфопространство разразилось бурными эмоциями радости из-за убийств израильтян террористами ХАМАСа. Пропаганда бросилась злорадствовать и нашла в этом выгоду для России, мол теперь цивилизованный мир отвлечется от помощи Украине, чтобы в очередной раз "погасить ближневосточный пожар".

Об этом Z-"журналисты" пишут в Telegram-каналах. В частности, они стали комментировать жестокие убийства палестинцами детей и женщин в захваченных населенных пунктах Израиля.

"Арабы добивают еврейских детей. Это месть за годы пыток и издевательств над несчастными арабскими детьми. Вот так выглядит настоящая Буча", – говорится на канале Alex Parker Returns.

"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа
Видео дня
"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа

"Арабы везут пока живую трофейную израильтянку. Руки, ноги сломанные, крови. Кстати, напоминаю, что недавно США дали Израилю намоленный безвиз. Поэтому еврейка умирает счастливой", – написал автор того же канала, комментируя другое видео.

"Ни капли жалости и сострадания, парашу о "на четверть бывший наш народ" оставим в прошлом", – говорится на другом пропагандистском канале.

"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа

Кроме того, провоенные каналы вспомнили своих соотечественников, выехавших в Израиль из-за войны, развязанной Россией против Украины. В частности, Аллу Пугачеву Максима Галкина, Андрея Макаревича и других.

"Ну и невозможно не порадоваться Макаревичу, Бунину, Белому и другим бывшим соотечественникам, которые отъехали на историческую родину будучи не в силах "жить в стране, которая воюет со своими соседями", – отметили на одном из пропагандистских каналов.

Напомним, 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи укрытий и позаботиться о собственной безопасности. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненых людей.

Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики террористической организации ХАМАС проникли в глубь страны. В настоящее время боевики контролируют 7 израильских общин.

"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа
"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа
"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа
"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спустя пять часов после нападения впервые прокомментировал массированную атаку террористической группы ХАМАС. Чиновник заявил, что страна находится в состоянии войны, и выразил уверенность, что победит.

– Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, в связи с обстрелами со стороны ХАМАС и боевыми действиями посоветовали внимательно относиться ко всем предупреждениям и инструкциям местных властей. Министерство иностранных дел нашей страны создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

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