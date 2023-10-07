"Ни капли сострадания и сострадания!" Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа
Российское инфопространство разразилось бурными эмоциями радости из-за убийств израильтян террористами ХАМАСа. Пропаганда бросилась злорадствовать и нашла в этом выгоду для России, мол теперь цивилизованный мир отвлечется от помощи Украине, чтобы в очередной раз "погасить ближневосточный пожар".
Об этом Z-"журналисты" пишут в Telegram-каналах. В частности, они стали комментировать жестокие убийства палестинцами детей и женщин в захваченных населенных пунктах Израиля.
"Арабы добивают еврейских детей. Это месть за годы пыток и издевательств над несчастными арабскими детьми. Вот так выглядит настоящая Буча", – говорится на канале Alex Parker Returns.
"Арабы везут пока живую трофейную израильтянку. Руки, ноги сломанные, крови. Кстати, напоминаю, что недавно США дали Израилю намоленный безвиз. Поэтому еврейка умирает счастливой", – написал автор того же канала, комментируя другое видео.
"Ни капли жалости и сострадания, парашу о "на четверть бывший наш народ" оставим в прошлом", – говорится на другом пропагандистском канале.
Кроме того, провоенные каналы вспомнили своих соотечественников, выехавших в Израиль из-за войны, развязанной Россией против Украины. В частности, Аллу Пугачеву Максима Галкина, Андрея Макаревича и других.
"Ну и невозможно не порадоваться Макаревичу, Бунину, Белому и другим бывшим соотечественникам, которые отъехали на историческую родину будучи не в силах "жить в стране, которая воюет со своими соседями", – отметили на одном из пропагандистских каналов.
Напомним, 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи укрытий и позаботиться о собственной безопасности. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.
Вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненых людей.
Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики террористической организации ХАМАС проникли в глубь страны. В настоящее время боевики контролируют 7 израильских общин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спустя пять часов после нападения впервые прокомментировал массированную атаку террористической группы ХАМАС. Чиновник заявил, что страна находится в состоянии войны, и выразил уверенность, что победит.
– Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, в связи с обстрелами со стороны ХАМАС и боевыми действиями посоветовали внимательно относиться ко всем предупреждениям и инструкциям местных властей. Министерство иностранных дел нашей страны создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.
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