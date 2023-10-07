'Ни капли сострадания и сострадания!' Россияне обрадовались уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа

Российское инфопространство разразилось бурными эмоциями радости из-за убийств израильтян террористами ХАМАСа. Пропаганда бросилась злорадствовать и нашла в этом выгоду для России, мол теперь цивилизованный мир отвлечется от помощи Украине, чтобы в очередной раз "погасить ближневосточный пожар".

Об этом Z-"журналисты" пишут в Telegram-каналах. В частности, они стали комментировать жестокие убийства палестинцами детей и женщин в захваченных населенных пунктах Израиля.

"Арабы добивают еврейских детей. Это месть за годы пыток и издевательств над несчастными арабскими детьми. Вот так выглядит настоящая Буча", – говорится на канале Alex Parker Returns.

Видео дня

"Арабы везут пока живую трофейную израильтянку. Руки, ноги сломанные, крови. Кстати, напоминаю, что недавно США дали Израилю намоленный безвиз. Поэтому еврейка умирает счастливой", – написал автор того же канала, комментируя другое видео.

"Ни капли жалости и сострадания, парашу о "на четверть бывший наш народ" оставим в прошлом", – говорится на другом пропагандистском канале.

Кроме того, провоенные каналы вспомнили своих соотечественников, выехавших в Израиль из-за войны, развязанной Россией против Украины. В частности, Аллу Пугачеву Максима Галкина, Андрея Макаревича и других.

"Ну и невозможно не порадоваться Макаревичу, Бунину, Белому и другим бывшим соотечественникам, которые отъехали на историческую родину будучи не в силах "жить в стране, которая воюет со своими соседями", – отметили на одном из пропагандистских каналов.

Напомним, 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи укрытий и позаботиться о собственной безопасности. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненых людей.

Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики террористической организации ХАМАС проникли в глубь страны. В настоящее время боевики контролируют 7 израильских общин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спустя пять часов после нападения впервые прокомментировал массированную атаку террористической группы ХАМАС. Чиновник заявил, что страна находится в состоянии войны, и выразил уверенность, что победит.

– Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, в связи с обстрелами со стороны ХАМАС и боевыми действиями посоветовали внимательно относиться ко всем предупреждениям и инструкциям местных властей. Министерство иностранных дел нашей страны создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

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