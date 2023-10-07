Нетаньяху: Израиль в состоянии войны, мы победим!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал массированную атаку террористической группы ХАМАС. Чиновник заявил, что страна находится в состоянии войны, и выразил уверенность, что победит.

Об этом сообщило издание Times of Israel. Он подчеркнул, что террористы пожалеют, что решились на такой шаг (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не "операция", не "эскалация", – это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я приказал зачистить пограничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов", – подчеркнул Нетаньяху.

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СМИ отметило, что первое публичное заявление по поводу нападения премьер сделал примерно через пять часов после начала нападения базирующейся в Газе террористической группы.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине. Вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов.

Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненых людей. Одна из ракет попала в здание в Тель-Авиве. Кроме того, звуки взрывов слышали в Иерусалиме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинцам в Израиле, в связи с обстрелами со стороны ХАМАС и боевыми действиями, посоветовали внимательно относиться ко всем предупреждениям и инструкциям местных властей. В субботу, 7 октября, террористическая организация начала массированную ракетную атаку по стране и задействовала диверсионные группы.

– Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил войну Израилю. Страна начинает операцию "Железные мечи".

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