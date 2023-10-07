МИД создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле: все контакты

Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, в связи с обстрелами со стороны ХАМАС и боевыми действиями посоветовали внимательно относиться ко всем предупреждениям и инструкциям местных властей. Министерство иностранных дел нашей страны создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Об этом сообщил в Facebook спикер МИД Олег Николенко. Напомним: в субботу, 7 октября, террористическая организация начала массированную ракетную атаку по Израилю и задействовала диверсионные группы.

По состоянию на 11:40 граждан Украины нет среди пострадавших в результате боевых действий.

"Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами. Дипломаты держат ситуацию под контролем", – заверил Николенко.

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Он посоветовал нашим гражданам воздержаться от посещения центральных и южных районов Израиля.

Посольство Украины в Израиле также опубликовало рекомендации на своей странице в Facebook. Дипломаты призвали украинцев сохранять бдительность и "внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности".

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от Сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", – заявило ведомство.

Телефон экстренной связи с посольством Украины: +972 546 676 782.

Телефон украинского дипучреждения в городе Рамалла: +972 59 823 93 99.

Также гражданам напомнили, что оперативную информацию можно получить на сайте командования внутреннего фронта армии обороны Израиля: https://www.oref.org.il/en.

Как писал OBOZREVATEL:

– С 6:29 в Израиле зазвучали сирены "Цева Адом". Министр обороны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну. Аналогичное заявление позже сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны", – сказал он.

– Среди военных, а также мирных жителей есть жертвы. Израиль в ответ начал операцию "Железные мечи".

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