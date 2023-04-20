Ни дня без пожаров: под Москвой загорелся завод электронных устройств 'Квант'. Фото и видео

Под Москвой в четверг, 20 апреля, вспыхнул очередной пожар. В Зеленограде, расположенном в 50 км от столицы РФ, загорелся завод электронных приборов "Квант".

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Как сообщают российские СМИ, огонь охватил второй этаж трехэтажного здания. Из двух окон валил дым, сотрудники успели эвакуироваться самостоятельно (видео размещено внизу новости).

При этом отмечается, что пожар уничтожил технику в складском помещении завода.

Площадь пожара – 200 кв. метров, ему присвоен первый повышенный ранг.

По состоянию на 17:21 пожар был полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет.

На заводе "Квант" собирают электронику: ЖК-телевизоры Xiaomi, Hyundai, Starwind и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве 17 апреля вспыхнул мощный пожар возле ТЭЦ на Бережковской набережной. В МЧС РФ заявили, что огонь охватил кафе восточной кухни.

– В тот же день масштабный пожар возник возле Тюмени.

– На днях в Подмосковье произошел мощный пожар: огонь охватил фермерский рынок вблизи АЗС.

– 16 апреля, на Пасху, в России заявили об атаке беспилотника на Брянск. Он якобы упал в лесополосе возле электроподстанции, поблизости якобы нашли бомбу.

– 15 апреля в Казани произошел взрыв в районе танкового полигона. Там могли погибнуть 30 человек, еще не менее 70 ранены.

– Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов ранее отметил, что череда масштабных взрывов в РФ не случайна и теперь там нет безопасных мест.