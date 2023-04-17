Под Тюменью вспыхнул масштабный пожар: огонь почти добрался до города. Фото и видео

Вечером жители российской Тюмени обнаружили, что рядом с городом разгорелся масштабный ландшафтный пожар. Пламя занялось на поле с сухой травой еще днем, но вместо того, чтобы его ликвидировать, местные власти фактически самоустранились.

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Как отмечают российские журналисты, им также не сообщают официальные данные о площади горения. Визуально это выглядит как несколько очагов на расстоянии друг от друга в сотнях километров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тюменцы с ужасом наблюдают за тем, как огонь стремительно приближается к самому областному центру. Над городом уже стоит смог и едкий запах дыма, который действует на население столь же удручающе.

На массовые обращения горожан на "горячую линию" МЧС им коротко отвечают то же, что понятно и без их комментариев: горит сухостой. Когда и кем будут предприняты хоть какие-то меры, от обеспокоенных людей неуклонно скрывают.

Напомним, ранее в тот же день о таком же пожаре сообщали в Москве. Возгорание произошло в районе ТЭЦ на Бережковской набережной, в центре столицы РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заметил, что череда масштабных взрывов в России не случайна. Теперь на территории государства-агрессора нет безопасных мест, теперь война, развязанная Путиным, пришла в дома к каждому россиянину.

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