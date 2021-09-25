На лечение Бекмансурова, расстрелявшего студентов в Перми, тратят миллионы

Житель Перми Тимур Бекмансуров, устроивший массовую стрельбу в местном госуниверситете (ПГНИУ), по прежнему находится в больнице. Он в сознании, но не может нормально разговаривать.

День его лечения обходится почти в 2 млн рублей (около 737 тыс. грн). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что такая сумма была потрачена на пермского стрелка за пятницу, 24 сентября.

Медики оценивают его состояние как стабильное. По их словам, парень в сознании, но не исключено, что тяжелые травмы еще могут дать осложнения.

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Пока Бекмансуров общается мало, ему мешают трубки во рту. Врачи говорят, что он лишь изредка просит дать ему воды или же перевернуть на бок.

В то же время медики предполагают, что уже через несколько дней правоохранители смогут провести с ним допрос.

Напомним: 24 сентября стало известно, что пермский стрелок пришел в себя в реанимации. Врачам удалось стабилизировать его показатели жизненно важных функций. Сразу после этого пациент спросил медиков о родителях. Сначала он уточнил, есть ли они у него, а через некоторое время поинтересовался, где они находятся.

РосСМИ пишут, что родители Бекмансурова ни разу не поинтересовались его состоянием и не звонили в больницу.

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