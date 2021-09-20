В России произошла стрельба в университете, студенты выпрыгивали из окон. Фото, видео 18+

Утром, около 11:00, 20 сентября в Перми неизвестный открыл огонь из оружия в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Восемь человек погибли, еще 19 пострадали.

Как сообщил Telegram-канал KP.Ru, студенты в ужасе покидают здание учебного заведения, вылезая из окон. Некоторые молодые люди после прыжка с высоты второго этажа получают травмы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Личность стрелка была установлена – это Тимур Бекмансуров. Он не был студентом этого учреждения, а хотел напасть на школу. Однако после того, как поразмыслил, что "у детишек много путей для спасения", выбрал ПГНИУ с большим количеством корпусов и лабиринтов. ​​​​​​Деньги на оружие он собирал еще с марта и давно планировал массовую стрельбу.

Силовики сумели задержать и обезвредить стрелка – он ликвидирован, медики сообщили о его смерти. По факту преступления возбуждено уголовного дело об убийстве, его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.

Губернатор Пермского края заявил, что у Бекмансурова могли быть сообщники и эта версия проверяется оперативниками.

Осторожно, фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL,в мае текущего года аналогичная ситуация произошла в одной из школ Казани. Тогда бывший ученик пришел в гимназию с оружием и расстрелял 9 человек.