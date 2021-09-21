Отец пермского стрелка воевал на стороне 'Л/ДНР' на Донбассе: соседи рассказали подробности

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, оружие видел еще с детства, а в 18 лет получил от родителей деньги, на которые приобрел свое ружье. Его отец оказался наемником, который воевал в том числе на стороне боевиков "Л/ДНР" на Донбассе.

То, что парень готовит колумбайн, многие догадывались еще с весны этого года. Обо всем этом рассказали знакомые пермского стрелка и его соседи, говорится в материале издания Znak.

Отмечается, что Бекмансуровы жили тихо и почти незаметно, с ними мало кто общался и еще меньше нашлось тех, кто хоть что-то знал о них. Однако один из соседей рассказал, что отец парня Марат Бекмансуров не живет с сыном и женой, а вроде бы где-то в Удмуртии и "на жизнь зарабатывает войной".

"Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс. Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", – заявил мужчина.

По его словам, 38 тыс. рублей на оружие, с которым парень 20 сентября пришел в Пермский госуниверситет (ПГНИУ), дали ему родители.

"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", – добавил собеседник.

Также подчеркивается, что весной этого года в речи Бекмансурова многие начали улавливать нотки того, что он готовится к колумбайну. Это стали замечать вскоре после стрельбы в казанской гимназии №175, которую 11 мая устроил в 19-летний Ильназ Галявиев.

"Бекмансуров о Галявиеве упоминал. Начал рассказывать, что может зайти запросто в свою школу и всех там положить", – утверждает сосед стрелка.

Он добавил, что такие разговоры "слышала и знала о планах сына" его мать, но "предпочла не обращать на это внимание".

"То ли не хотела раздражать его лишними нотациями, то ли ей просто было некогда этим заниматься. Она какой-то крупный руководящий работник", – заверил мужчина.

Еще один сосед Бексмансуровых заявил, что видел парня утром в день трагедии. Он отметил, что тот оделся во все черное, был в балаклаве и с сумкой, "где лежало оружие, сел в синюю Mazda-6".

"Я с ним прямо внизу столкнулся. Спросонья внимания только не обратил, а потом уже по телевизору, когда начали про стрельбу показывать, сразу понял, что это он", – рассказал мужчина.

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