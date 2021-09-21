Отец пермского стрелка воевал на стороне "Л/ДНР" на Донбассе: соседи рассказали подробности
Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, оружие видел еще с детства, а в 18 лет получил от родителей деньги, на которые приобрел свое ружье. Его отец оказался наемником, который воевал в том числе на стороне боевиков "Л/ДНР" на Донбассе.
То, что парень готовит колумбайн, многие догадывались еще с весны этого года. Обо всем этом рассказали знакомые пермского стрелка и его соседи, говорится в материале издания Znak.
Отмечается, что Бекмансуровы жили тихо и почти незаметно, с ними мало кто общался и еще меньше нашлось тех, кто хоть что-то знал о них. Однако один из соседей рассказал, что отец парня Марат Бекмансуров не живет с сыном и женой, а вроде бы где-то в Удмуртии и "на жизнь зарабатывает войной".
"Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс. Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", – заявил мужчина.
По его словам, 38 тыс. рублей на оружие, с которым парень 20 сентября пришел в Пермский госуниверситет (ПГНИУ), дали ему родители.
"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", – добавил собеседник.
Также подчеркивается, что весной этого года в речи Бекмансурова многие начали улавливать нотки того, что он готовится к колумбайну. Это стали замечать вскоре после стрельбы в казанской гимназии №175, которую 11 мая устроил в 19-летний Ильназ Галявиев.
"Бекмансуров о Галявиеве упоминал. Начал рассказывать, что может зайти запросто в свою школу и всех там положить", – утверждает сосед стрелка.
Он добавил, что такие разговоры "слышала и знала о планах сына" его мать, но "предпочла не обращать на это внимание".
"То ли не хотела раздражать его лишними нотациями, то ли ей просто было некогда этим заниматься. Она какой-то крупный руководящий работник", – заверил мужчина.
Еще один сосед Бексмансуровых заявил, что видел парня утром в день трагедии. Он отметил, что тот оделся во все черное, был в балаклаве и с сумкой, "где лежало оружие, сел в синюю Mazda-6".
"Я с ним прямо внизу столкнулся. Спросонья внимания только не обратил, а потом уже по телевизору, когда начали про стрельбу показывать, сразу понял, что это он", – рассказал мужчина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время стрельбы в Пермском госуниверситете в ужасе студенты выпрыгивали из окон на втором этаже здания, некоторые получили травмы. В результате трагедии 6 человек умерли, 24 пострадали.
Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Он не был студентом этого университета, зато хотел напасть на школу.
Знакомые Бекмансурова рассказали подробности о нем. Одни заявили, что на вид он был спокойным и ничем не отличался, а другие – что постоянно говорил об оружии и называл людей "биомусором".