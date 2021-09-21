Пермскому стрелку ампутировали ногу: появились новые данные о состоянии Бекмансурова

Тимуру Бекмансурову, устроившему массовое убийство в вузе российского города Пермь, ампутировали левую ногу. Его перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом со ссылкой на медиков пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что пациент остается на аппарате искусственной вентиляции легких, и он все еще в бессознательном состоянии.

"Тимура так до сих пор и не приводили в сознание, он подключен к аппарату ИВЛ. Ему ампутировали левую ногу", – сказано в сообщении.

По мнению врачей, состояние Бекмансурова в ближайшее время должно остаться без ухудшений, но есть риск отказа одной из почек.

Напомним, что стрельба в Пермском государственном университете произошла 20 сентября. Тогда погибли 6 человек и 24 получили ранения. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.

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