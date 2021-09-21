Пермскому стрелку ампутировали ногу: появились новые данные о состоянии Бекмансурова
Тимуру Бекмансурову, устроившему массовое убийство в вузе российского города Пермь, ампутировали левую ногу. Его перевели из реанимации в обычную палату.
Об этом со ссылкой на медиков пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что пациент остается на аппарате искусственной вентиляции легких, и он все еще в бессознательном состоянии.
"Тимура так до сих пор и не приводили в сознание, он подключен к аппарату ИВЛ. Ему ампутировали левую ногу", – сказано в сообщении.
По мнению врачей, состояние Бекмансурова в ближайшее время должно остаться без ухудшений, но есть риск отказа одной из почек.
Напомним, что стрельба в Пермском государственном университете произошла 20 сентября. Тогда погибли 6 человек и 24 получили ранения. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Знакомые Бекмансурова рассказали подробности о нем. Одни заявили, что на вид он был спокойным и ничем не отличался, а другие – что постоянно говорил об оружии и называл людей "биомусором".
Также мать парня заявила, что тот увлекался историей и стрельбой.
Позднее выяснилось, что его отец воевал на стороне пророссийских террористов на Донбассе.
Перед тем, как пойти убивать, Бекмансуров оставил записку с посланием.