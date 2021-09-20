Появились подробности о стрелке, устроившем бойню в университете в России

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете. Ему 18 лет. Стрелок получил ранения, врачи боролись за его жизнь, но он скончался.

Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения в Пермском университете, 19 человек получили раны, 8 – погибли.

Также в сети появилось обращение предполагаемого стрелка, где он рассказал о мотивах стрельбы. Бекмансуров писал, что давно планировал устроить стрельбу. Он детально описал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сперва он хотел устроить бойню в своей бывшей школе, но потом передумал.

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"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чем я мечтал... Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни", – писал Бекмансуров в соцсети "Вконтакте".

Сам стрелок сообщил, что не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.

По факту стрельбы в университете Перми начато уголовное производство поч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, утром, около 11:00, 20 сентября в Перми мужчина открыл огонь из оружия в Пермском государственном университете (ПГНИУ).