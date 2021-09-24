Ничего не помнит и не понимает, что с ним: появились новые данные о состоянии пермского стрелка
18-летний Тимур Бекмансуров, который убил шестерых человек в Пермском государственном университете, пришел в сознание в реанимации. Врачам удалось стабилизировать его показатели жизненно важных функций.
Об этом сообщают Telegram-каналы 112 и SHOT со ссылкой на краевой Минздрав. Мысли Бекмансурова все еще спутаны, он не понимает, где находится, и якобы не помнит, что случилось.
Парень поинтересовался у врачей, есть ли у него родители и где они.
При этом он говорит невнятно и периодически теряет сознание.
Врачи по-прежнему не готовы давать никаких прогнозов, состояние стрелка оценивают как тяжелое.
Допросить его в настоящий момент не представляется возможным.
Палата Бекмансурова охраняется, чтобы исключить возможность самосуда со стороны близких его жертв.
Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП в Пермском государственном университете произошло 20 сентября около 11:00. В здание вошел молодой человек с ружьем в маске и каске. Он открыл огонь по студентам, убив шестерых человек.
Позже выяснилось, что стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился в этом же вузе. Правоохранители, которые приехали на место стрельбы, открыли огонь по парню и тяжело ранили его.
Тимуру пришлось ампутировать одну ногу, также есть повреждения внутренних органов.