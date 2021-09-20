Пермский стрелок перед массовой расправой оставил записку. Фото

18-летний Тимур Бекмансуров, который с утра 20 сентября, устроил стрельбу в Пермском государственном университете, перед своим последним выходом из дома оставил прощальную записку. В ней он проявил заботу о будущем кота, который был его домашним любимцем.

Фото с запиской опубликовали авторы Telegram-канала "SHOT". Послание, написанное от руки, обнаружили сотрудники полиции, когда проводили обыск в квартире, где проживал Бекмансуров с матерью и котом.

"Если с моей матерью что-то произойдет, передайте кота родственникам. Кот уж точно здесь не виноват", – обратился с последней просьбой массовый убийца.

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